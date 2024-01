Hier kommt Commercial Vehicle!

Die Commercial Vehicle-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 6,52 USD, was -0,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt die Distanz zum GD200 bei -21,73 Prozent, wodurch die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Commercial Vehicle ergibt ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -16,95 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche bedeutet. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Aktie 71,68, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 54 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Commercial Vehicle. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Commercial Vehicle auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments als "Neutral" bewertet.