Hier kommt Cocoon Holdings!

Die Diskussionen rund um Cocoon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cocoon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Inzwischen liegt der Kurs von Cocoon bei 0,195 HKD und ist somit +8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cocoon. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 27,78 Punkte, was bedeutet, dass Cocoon momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 39,08, was bedeutet, dass Cocoon weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Cocoon unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Cocoon lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cocoon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".