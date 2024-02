Hier kommt Cnqc!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Cnqc-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cnqc-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 14, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (48,57) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cnqc.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, sowohl in Bezug auf die Stimmungslage als auch auf die Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Cnqc in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cnqc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,24 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,156 HKD, was einem Rückgang von 35 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,15 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Cnqc-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.