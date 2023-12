Hier kommt Cloudflare!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, wie sich ein Basiswert über die Zeit bewegt und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Cloudflare-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 13, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 14,96 deutet auf eine Überverkaufssituation hin. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Cloudflare.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab zwei positive und acht negative Tage, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Cloudflare daher eine negative Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Cloudflare mit 5 positiven, 5 neutralen und 3 negativen Bewertungen versehen, was zu einer neutralen Langzeiteinschätzung führt. Im letzten Monat gab es eine neutrale Einschätzung. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 64,73 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -23,9 Prozent entspricht, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cloudflare-Aktie mit 85,05 USD 35,26 Prozent über dem GD200 (62,88 USD) liegt, was auf ein positives Signal hinweist. Der GD50 liegt bei 68,14 USD, was einem positiven Signal entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Cloudflare-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.