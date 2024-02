Hier kommt Citizens /WV!

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Citizens -Wv-RSI liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 21,98, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Citizens -Wv beträgt 4,63 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (3,98) liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Citizens -Wv hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Citizens -Wv von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.