Hier kommt Cia Cervecerias Unidas!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Cia Cervecerias Unidas können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt ergibt sich damit für Cia Cervecerias Unidas in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cia Cervecerias Unidas als unterbewertet, da das KGV mit 17,58 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der 30,47 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche erzielte Cia Cervecerias Unidas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,23 Prozent, was einer Underperformance von -42,98 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Cia Cervecerias Unidas 75,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,02 Prozent und liegt damit 12,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Cia Cervecerias Unidas daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.