Hier kommt Chr Hansen Holding A/s Adr!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Chr Hansen A- in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Chr Hansen A- wurde jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Chr Hansen A- im letzten Jahr eine Rendite von 13,93 Prozent erzielt, was 15,1 Prozent über dem Durchschnitt (-1,17 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -1,17 Prozent, und Chr Hansen A- liegt derzeit 15,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Ein wichtiges Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für Chr Hansen A- liegt bei 32,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 38,98 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Was die fundamentale Bewertung betrifft, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chr Hansen A- bei 43,26 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 71,27. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.