Hier kommt Chongqing Changan Automobile!

Die technische Analyse der Chongqing Changan Automobile zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,92 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 17,16 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +23,28 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,97 CNH, was einem Abstand von +1,12 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion über Chongqing Changan Automobile in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Eine tiefgehende Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chongqing Changan Automobile auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 1. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher neutral.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chongqing Changan Automobile-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chongqing Changan Automobile jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chongqing Changan Automobile-Analyse.

Chongqing Changan Automobile: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...