Hier kommt Centrale del Latte d'Italia!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Centrale Del Latte D'italia werden durch unsere Analyse der Internet-Kommunikation bestimmt. In den letzten Wochen gab es jedoch nur geringe Veränderungen in der Stimmung. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der privaten Nutzer in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Centrale Del Latte D'italia in den letzten zwei Wochen. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher halten wir die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls für "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Centrale Del Latte D'italia mit 3,04 EUR aktuell +3,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +10,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum misst, ergibt sich bei einem Niveau von 40 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 41,54 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Centrale Del Latte D'italia.