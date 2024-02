Hier kommt Carl Zeiss Meditec!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Carl Zeiss Meditec, ein Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um -12,02 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec im Branchenvergleich eine Underperformance von -11,45 Prozent aufweist. Auch im Sektorvergleich des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt die Rendite von Carl Zeiss Meditec mit -23,47 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,15 Prozent, was einer Unterperformance von 12,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Carl Zeiss Meditec ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, wird Carl Zeiss Meditec auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,18, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Carl Zeiss Meditec bedeutet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec einen Wert von 30. Im Vergleich dazu liegt das KGV von Unternehmen aus der gleichen Branche bei 99,28, was bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation für Carl Zeiss Meditec in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Außerdem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesen Gründen wird Carl Zeiss Meditec insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe bewertet.