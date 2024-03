Hier kommt Carbon!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Der Aktienkurs des Unternehmens Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt Carbon mit einer Rendite von 39,45 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,17 Prozent erreicht hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carbon besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Carbon wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carbon liegt bei 49,7, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".