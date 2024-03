Hier kommt Capital Metals!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir bewerten nun Capital Metals anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Capital Metals-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Handelstagen, zeigt jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Capital Metals eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Capital Metals-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +27,95 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung und eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Capital Metals deutet die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung auf eine neutrale Bewertung hin. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält die Aktie von Capital Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Schließlich basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, da in den letzten zwei Wochen neutral über Capital Metals diskutiert wurde und es in den vergangenen ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab, für die sich die Anleger interessierten. Insgesamt erhält Capital Metals daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.