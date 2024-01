Hier kommt Capita!

Weitere Suchergebnisse zu "Capita":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capita mit 6 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 6,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Capita zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 88 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft, da der durchschnittliche Wert in der Branche für "Professionelle Dienstleistungen" derzeit bei 53 liegt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Capita abgegeben, basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 0 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49 GBP, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 146,23 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "gut" auf Basis der Analystenbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Capita derzeit bei 69,56 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 53. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist Capita derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,65 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Abweichung von vergleichbaren Werten in der Branche für "Professionelle Dienstleistungen".