Hier kommt Canada One Mining!

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Canada One Mining auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canada One Mining erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Canada One Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Canada One Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel die Einschätzung "Neutral" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canada One Mining-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen überkauften Zustand, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Canada One Mining.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Canada One Mining-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating. In Summe ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Canada One Mining-Aktie.