Hier kommt Canada One Mining!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Canada One Mining heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Canada One Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wobei auch hier Canada One Mining weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für Canada One Mining in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Canada One Mining ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,62 Prozent erzielt hat und damit 95,73 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,12 Prozent, wobei Canada One Mining aktuell 95,73 Prozent über diesem Wert liegt, weshalb die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Canada One Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.