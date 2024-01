Hier kommt Caidacurities!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Caida Securities liegt bei 65,96, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 60,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Caida Securities von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Diese gemischte Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caida Securities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,85 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,25 CNH, was einem Unterschied von -7,64 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 7,68 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Lediglich die Kommunikationsfrequenz zeigt eine leichte Reduktion, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Caida Securities daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.