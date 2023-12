Hier kommt CY Food Trading!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Das Sentiment und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Wantian in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China Wantian haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. China Wantian bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt China Wantian mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von China Wantian im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Wantian. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der China Wantian ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Wantian-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,21, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

