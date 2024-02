Hier kommt CDTi Advanced Materials!

Der Aktienkurs von Cdti Advanced Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 297,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie damit 306,24 Prozent über dem Durchschnitt (-9,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -15,26 Prozent. Cdti Advanced Materials liegt aktuell 312,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cdti Advanced Materials-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cdti Advanced Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,6 USD) und führt zu einem "Gut"-Rating. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Cdti Advanced Materials-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.