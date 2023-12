Hier kommt CAQ Holdings!

Das Internet beeinflusst die Stimmung und die Diskussionen über Aktien können die Einschätzungen verstärken oder verändern. Bei Caq wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte zu kaum identifizierbaren Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Kurs der Aktie um 0 Prozent über dem Trendsignal verläuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Caq unterhalten. Dadurch ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend kann die Aktie von Caq daher als "Neutral" bewertet werden.