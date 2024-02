Hier kommt British American Tobacco!

Die Technische Analyse der British American Tobacco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2545,91 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 2365 GBP deutlich darunter (-7,11 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2366 GBP) liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau (-0,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die British American Tobacco-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die British American Tobacco-Aktie beträgt 29,64, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,21, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die British American Tobacco-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, davon 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 3575 GBP und einem Aufwärtspotenzial von 51,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte British American Tobacco eine Performance von -15,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche im Durchschnitt um 0,29 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -16,22 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 23,15 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.