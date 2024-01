Hier kommt Boyd Gaming!

Aktienanalysten haben die Boyd Gaming-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Boyd Gaming diskutiert wurden, hauptsächlich positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Boyd Gaming-Aktie liegt derzeit bei 64,17 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 62,28 USD liegt, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 59,34 USD, was einer Differenz von +4,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Boyd Gaming mit einer Dividendenrendite von 1,09 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,75 %) niedriger. Die Differenz von 1,66 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Boyd Gaming verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 35,57 Prozent, was einer Underperformance von -21,72 Prozent für Boyd Gaming bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Boyd Gaming mit 3,06 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.