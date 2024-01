Hier kommt Boya Bio-Pharmaceutical!

Die China Boya Bio-pharmaceutical hat in den letzten Tagen eine relative Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 31,98 CNH liegt der Wert -2,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 in den vergangenen 200 Tagen -5,36 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" konnte die China Boya Bio-pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von 4,73 Prozent erzielen, was 6,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt hingegen 0,38 Prozent, und die China Boya Bio-pharmaceutical liegt aktuell 4,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,77 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 73,21 liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Boya Bio-pharmaceutical mit einem Wert von 36,97 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Biotechnologie". Aufgrund dessen wird die Aktie auf fundamentalen Grundlagen als "Neutral" eingestuft.