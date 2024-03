Hier kommt BorgWarner!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Borgwarner hat derzeit ein KGV von 7,7, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Automatischen Komponentenbranche liegt, der bei 22 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Borgwarner-Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Borgwarner-Aktie mit 31,94 USD um -15,73 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 37,9 USD ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 32,99 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,18 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Borgwarner-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Borgwarner-Aktie zeigt gemischte Signale. Während überwiegend positive Meinungen in sozialen Medien veröffentlicht wurden, wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine genauere Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ergab mehrheitlich "Schlecht"-Signale, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Borgwarner derzeit eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5255,45 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Borgwarner-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.