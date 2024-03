Hier kommt Beyond Meat!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bei Beyond Meat wird der RSI für die letzten 7 Tage auf 53,56 Punkte und der RSI auf 25-Tage-Basis auf 45,43 Punkte festgelegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung um Beyond Meat wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, obwohl in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Beyond Meat unter dem Branchendurchschnitt von 8.22%, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Kommunikation über Beyond Meat in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt wird die Aktie von Beyond Meat aufgrund der neutralen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien als neutral eingestuft.