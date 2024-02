Hier kommt Bechtle!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bechtle-Aktie erhält gemischte Bewertungen von Anlegern und Redaktion

Die Bechtle-Aktie wurde in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung von Seiten der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Bechtle-Aktie eine Rendite von 1,5 Prozent auf, was 22,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" in Bezug auf ihre Rentabilität.

Im Branchenvergleich erzielte die Bechtle-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,94 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +32,21 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bechtle-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält die Bechtle-Aktie also gemischte Bewertungen von Anlegern und Redaktion, mit positiven Signalen in der Branchenvergleichs-Performance und der technischen Analyse, aber einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.