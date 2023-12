Hier kommt Bank of the James!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Bank Of The James wird ein aktueller RSI-Wert von 19,11 angegeben, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 21, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur "Handelsbanken"-Branche ergibt sich, dass die Performance der Bank Of The James in den letzten 12 Monaten um 0,62 Prozent schlechter war als der Branchendurchschnitt. Im Sektorvergleich liegt die Rendite der Bank Of The James sogar um 9,81 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen überwogen jedoch eher negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Einschätzung insgesamt "Neutral" lautet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Bank Of The James eine Dividendenrendite von 3,29 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 138,62, was zu einer Differenz von -135,34 Prozent zur Bank Of The James-Aktie führt. Auf dieser Basis wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.