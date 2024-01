Hier kommt Banco Bradesco!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für Banco Bradesco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Banco Bradesco überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger Schwankungen. Entgegen dem RSI7 ist Banco Bradesco hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Banco Bradesco-Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Banco Bradesco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" zum Punkt Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Banco Bradesco mit einer Rendite von 47,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Banco Bradesco mit 45,69 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Bradesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +4,79 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Banco Bradesco-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.