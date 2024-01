Hier kommt B. Riley Principal 150 Merger!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist in Bezug auf Faze größtenteils positiv. In den letzten neun Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als überwiegend neutral eingestuft. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Faze daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Faze beträgt 62,5, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Faze daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Faze. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Faze in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Faze-Aktie mit einem Kurs von 0,172 USD derzeit -4,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -49,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.