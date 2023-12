Hier kommt BOIRON!

Die technische Analyse der Boiron-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 40,16 EUR einen Abstand von -9,43 Prozent zum GD200 (44,34 EUR) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 40,64 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Boiron als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,24 Punkten, was darauf hinweist, dass Boiron weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,06 und zeigt, dass Boiron auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Boiron-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Boiron in den letzten Monaten keine auffälligen Veränderungen gezeigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ist Boiron insgesamt als "Neutral" zu bewerten.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.