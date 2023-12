Hier kommt BJ's Restaurants!

Die Aktie von Bj's Restaurants erhält von Analysten eine neutrale Bewertung. Von insgesamt sieben Bewertungen sind drei gut, drei neutral und eine schlecht. Es liegen keine aktualisierten Einschätzungen von Analysten aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 37 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 2,41 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Bj's Restaurants langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was insgesamt zu einer negativen Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Bj's Restaurants im letzten Jahr eine Rendite von 20,92 Prozent erzielt, was 20,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die jährliche Rendite von Bj's Restaurants sogar um 16,93 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bj's Restaurants im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.