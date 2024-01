Hier kommt Asian Citrus Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Asian Citrus liegt bei 50, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,35 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen neutrale Kommentare zu Asian Citrus abgegeben, und die Diskussionen rund um das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier eine "neutral" Bewertung erfolgt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich nicht signifikant von anderen Zeiträumen unterschieden, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Asian Citrus mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,66%) niedriger und wird daher als "schlecht" bewertet. Die Differenz von 3,66 Prozentpunkten zeigt, dass die Ausschüttung niedriger ist als im Branchendurchschnitt.