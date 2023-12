Hier kommt Applyflow!

Die technische Analyse der Applyflow-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,016 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Applyflow gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applyflow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch auf dem etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer und die Anleger grundsätzlich neutral eingestellt sind. Auf dieser Basis erhält Applyflow eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse also die Gesamtnote "Neutral" für die Applyflow-Aktie.