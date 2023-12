Hier kommt Apex!

Die Technische Analyse der Apex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 CAD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,07 CAD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Apex-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Apex-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 30 Prozent erzielt hat, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,88 Prozent verzeichnete, liegt die Apex-Aktie mit 41,88 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen ergab, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Apex-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Apex mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,77%) niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz von 3,77 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Apex-Aktie, wobei die technische Analyse neutral ist, die Branchenvergleichsperformance jedoch gut ist, das Sentiment und die Diskussionsintensität neutral sind, und die Dividende als schlecht eingestuft wird.