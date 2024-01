Hier kommt Amundi!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Amundi liegt bei 13,03 und ist somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Im Bereich der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen jedoch überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 4,02 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Amundi-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amundi-Aktie liegt bei 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (25,2) jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für Amundi basierend auf dem RSI.