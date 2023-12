Hier kommt Amplia Therapeutics!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie und zuletzt stand die Aktie von Amplia Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die vorherrschenden Meinungen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen der Stimmung. Daher erhält Amplia Therapeutics in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amplia Therapeutics überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 39,13, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Amplia Therapeutics-Aktie um +1,25 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstages abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend erhält die Amplia Therapeutics-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment, ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und Buzz, sowie ein "Gut"-Rating für den RSI und ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse.