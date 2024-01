Hier kommt Ammo!

Weitere Suchergebnisse zu "AMMO":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die Analyse der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Ammo zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,1 USD für Ammo, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,03 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 2,27 USD, was einem Abstand von -10,57 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ammo-Aktie liegt bei 64 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,05), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ammo basierend auf dem RSI.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Ammo auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird Ammo hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.