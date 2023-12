Hier kommt Amerigo!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Amerigo beträgt das aktuelle KGV 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 319. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Amerigo daher unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Amerigo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Amerigo derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,44 CAD, womit der Kurs der Aktie (1,32 CAD) um -8,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,24 CAD. Im Zeitraum von 50 Tagen liegt die Aktie somit im Bereich "Gut". Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Amerigo aktuell mit dem Wert 48,15 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".