Hier kommt American Creek Resources!

Die technische Analyse der American Creek-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,14 CAD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs ebenfalls bei 0,14 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,13 CAD, was einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs von 7,69 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine gute Bewertung basierend auf einer kurzfristigen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 33,33 bewertet und die Aktie erhält daher eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung für die American Creek-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der American Creek-Aktie wurde auch analysiert. Die überwiegende Anzahl der Kommentare in sozialen Medien war positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dadurch wird die American Creek-Aktie insgesamt mit einer schlechten Bewertung eingestuft.