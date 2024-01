Hier kommt Amadeus IT Holding PK!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Amadeus It ist neutral, so das Ergebnis der Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab keine deutlichen Richtungsausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, laut dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 61,81, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 signalisiert mit einem Wert von 51 eine neutrale Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die gleitenden Durchschnittswerte des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, mit Abweichungen von +1,11 Prozent bzw. +1,82 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt erhält Amadeus It also neutral Bewertungen in Bezug auf Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben keine klare Richtung gezeigt, und die Aktie wird weder als überkauft noch -verkauft betrachtet. Die charttechnische Analyse und das langfristige Stimmungsbild deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.