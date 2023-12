Hier kommt Alexander, Baldwin!

Alexander & Baldwin Inc hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten, wobei die Mehrheit zu einer neutralen Einschätzung tendiert. Die kurzfristige Betrachtung der Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Rating, basierend auf den jüngsten Studien. Die technische Analyse deutet auf ein neutrales Signal hin, da der aktuelle Kurs der Aktie mit -3,29 Prozent relativ zum GD200 liegt. Jedoch zeigt der GD50 ein positives Signal, da der Kurs mit +5,48 Prozent über dem Durchschnitt aus 50 Tagen liegt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt größtenteils positive Diskussionen wider, insbesondere in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine positive Bewertung hin, mit einem RSI-Wert von 23,53 und einem RSI25-Wert von 41,03, was zu einer überwiegend positiven Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Alexander & Baldwin Inc sowohl aus technischer als auch aus anlegerbasierter Sicht eine gute Bewertung.