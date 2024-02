Hier kommt Aguia Resources!

Die Aguia wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,02 AUD liegt und der Kurs der Aktie (0,012 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aguia weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Aguia in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund des Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Aguia in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.