Hier kommt Aclaris Therapeutics!

Der Aktienkurs von Aclaris Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -82,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite 81,11 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -4,74 Prozent. Aclaris Therapeutics liegt aktuell 77,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aclaris Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,17 USD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt jedoch lediglich 1,29 USD, was einem Unterschied von -75,05 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 1,19 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,4 Prozent darüber liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". In Summe wird die Aclaris Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Aclaris Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,72 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aclaris Therapeutics diskutiert wurden. Infolgedessen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Im Gesamten ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.