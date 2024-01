Hier kommt Acerinox!

Weitere Suchergebnisse zu "Acerinox":

Die technische Analyse der Acerinox-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,63 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,325 EUR liegt, was einem Unterschied von +7,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Acerinox-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Acerinox liegt bei 79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch -verkauf an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Acerinox-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Acerinox in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Acerinox wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.