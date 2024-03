Hier kommt ARBration!

Die technische Analyse der Arb-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 33,15 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 41,05 AUD deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +23,83 Prozent. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 37,56 AUD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, mit einer Abweichung von +9,29 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arb-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Arb liegt aktuell bei 52,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Arb überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Arb-Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Arb keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Zusammenfassend erhält Arb für diesen Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.