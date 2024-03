Hier kommt AMS Public Transport!

Der Aktienkurs von Ams Public Transport hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Industrie-Sektor eine Überperformance von 14,17 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -4,21 Prozent, und Ams Public Transport liegt aktuell 11,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 13,43 Prozent, was 5,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ams Public Transport liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ams Public Transport in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ams Public Transport wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.