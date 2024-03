Hier freut sich jeder oOh!Media-Anleger!

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Ooh!media zeigt sich laut einer aktuellen Analyse neutral. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Ooh!media-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 65,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 42,01, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln hingegen eine positive Einschätzung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Auch aus technischer Sicht erhält die Ooh!media-Aktie eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag zeigt einen Unterschied von +18,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Unterschied von +2,06 Prozent nahe am letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, während die sozialen Medien und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeuten. Daher erhält die Ooh!media-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.