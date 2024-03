Hier freut sich jeder mdf commerce-Anleger!

Die Mdf Commerce-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,86 CAD verzeichnet, was einer Abweichung von +47,93 Prozent zum letzten Schlusskurs von 5,71 CAD entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,18 CAD) liegt mit einer Abweichung von +36,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mdf Commerce-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhält die Mdf Commerce-Aktie eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -16,81 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation über Mdf Commerce in den sozialen Medien hat in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Mdf Commerce auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI bei 45,45 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Mdf Commerce-Aktie damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.