Boralex Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der kanadische Energiekonzern Boralex schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Mit einer Dividendenrendite von 2,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,38 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen auf grün und an insgesamt vier Tagen neutral. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Boralex weist ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,98 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Boralex mit -14,15 % mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich liegt die Rendite von Boralex deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.