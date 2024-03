Hier freut sich jeder Zillow-Anleger!

Analysteneinschätzung: Laut Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Zillow gibt es 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 58,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 4,07 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,21 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Zillow-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Zillow-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 49,35 USD, wobei der aktuelle Kurs (56,21 USD) um +13,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 55,69 USD, was einer Abweichung von +0,93 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Zillow wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zillow in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zillow ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".