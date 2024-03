Hier freut sich jeder Yorbeau-Anleger!

Die Yorbeau-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 CAD. Der aktuelle Schlusskurs (0,05 CAD) weicht um +25 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von +25 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yorbeau derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild rund um die Yorbeau-Aktie wird anhand der Analyse von Beiträgen und Diskussionen im Internet sowie der Veränderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yorbeau zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 33,33 zeigt an, dass die Yorbeau-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamteinstufung von "Gut".